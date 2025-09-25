«Перед игрой была тихая раздевалочка». Главный тренер «Амура» — о сухой победе над ЦСКА

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк оценил сухую домашнюю победу над ЦСКА в Хабаровске (2:0).

«Перед игрой была тихая раздевалочка, видно было запредельный настрой. Установки, что «давайте забьём в первые 5-10 минут» — не было. Против такой команды мы не можем просто взять шашки наголо и побежать. Я бы сказал, что идёт рост команды. Против «Динамо» мы ещё не были морально готовы. Но это помогло нам победить сегодня», — приводит слова Гальченюка официальный сайт КХЛ.

«Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал восемь очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.