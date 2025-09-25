Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Перед игрой была тихая раздевалочка». Главный тренер «Амура» — о сухой победе над ЦСКА

«Перед игрой была тихая раздевалочка». Главный тренер «Амура» — о сухой победе над ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк оценил сухую домашнюю победу над ЦСКА в Хабаровске (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Гальченюк (Евсеев) – 10:38 (5x5)     2:0 Коротких (Евсеев, Заседа) – 16:56 (5x4)    

«Перед игрой была тихая раздевалочка, видно было запредельный настрой. Установки, что «давайте забьём в первые 5-10 минут» — не было. Против такой команды мы не можем просто взять шашки наголо и побежать. Я бы сказал, что идёт рост команды. Против «Динамо» мы ещё не были морально готовы. Но это помогло нам победить сегодня», — приводит слова Гальченюка официальный сайт КХЛ.

«Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал восемь очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА всухую проиграл «Амуру» в Хабаровске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android