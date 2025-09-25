«Перед игрой была тихая раздевалочка». Главный тренер «Амура» — о сухой победе над ЦСКА
Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк оценил сухую домашнюю победу над ЦСКА в Хабаровске (2:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Гальченюк (Евсеев) – 10:38 (5x5) 2:0 Коротких (Евсеев, Заседа) – 16:56 (5x4)
«Перед игрой была тихая раздевалочка, видно было запредельный настрой. Установки, что «давайте забьём в первые 5-10 минут» — не было. Против такой команды мы не можем просто взять шашки наголо и побежать. Я бы сказал, что идёт рост команды. Против «Динамо» мы ещё не были морально готовы. Но это помогло нам победить сегодня», — приводит слова Гальченюка официальный сайт КХЛ.
«Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал восемь очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.
