«Постараемся сотворить историю». Панарин — о переходе Гаврикова в «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал переход защитника Владислава Гаврикова в стан «синерубашечников».

«Мне понятно, почему Влад решил перебраться к нам. Это «Рейнджерс». Тут больше не нужно ничего говорить. Это суперистория, супербренд, за который хочется выступать. Не знаю, как кому, но нам с Владом точно. Постараемся сотворить историю», — приводят слова Панарина «Известия».

Гавриков подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» 2 июля 2025 года. В сезоне-2024/2025 россиянин провёл за «Лос-Анджелес Кингз» 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 27 результативных передач. Также на его счету шесть матчей в Кубке Стэнли и два ассиста.