«Ак Барс» опубликовал шутливое видео о несостоявшемся переходе Хмелевски в «Авангард»

«Ак Барс» опубликовал шутливое видео о несостоявшемся переходе нападающего Александра Хмелевски в «Авангард». Экс-форвард «Салавата Юлаева» пополнил казанский клуб.

Напомним, 26-летний американский нападающий выступал за «Салават Юлаев» с 2022 года. В нынешнем сезоне Александр набрал 3 (1+2) очка в шести встречах. Всего на счету Хмелевски 239 матчей в КХЛ, в которых он отметился 93 заброшенными шайбами и 98 результативными передачами.

Во вторник, 23 сентября, уфимский клуб объявил об обмене форварда в казанский «Ак Барс». Взамен «Салават Юлаев» получил денежную компенсацию и защитника Уайатта Калинюка.