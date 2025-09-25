Александр Хмелевски подписал контракт с «Ак Барсом» на два года

Нападающий Александр Хмелевски подписал контракт с «Ак Барсом» на два года, информирует пресс-служба казанского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«26-летний нападающий Александр Хмелевски подписал контракт с клубом до конца сезона-2026/2027. С нетерпением ждём дебюта за «Ак Барс»!» — сказано в сообщении клуба.

26-летний американский нападающий выступал за «Салават Юлаев» с 2022 года. В нынешнем сезоне Александр набрал 3 (1+2) очка в шести встречах. Всего на счету Хмелевски 239 матчей в КХЛ, в которых он отметился 93 заброшенными шайбами и 98 результативными передачами.

Во вторник, 23 сентября, уфимский клуб объявил об обмене форварда в казанский «Ак Барс». Взамен «Салават Юлаев» получил денежную компенсацию и защитника Уайатта Калинюка.