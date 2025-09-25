Скидки
«Я готов биться за «Ак Барс». Хмелевски — о двухлетнем контракте с казанским клубом

«Я готов биться за «Ак Барс». Хмелевски — о двухлетнем контракте с казанским клубом
Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался о двухлетнем контракте с казанским клубом.

«У меня очень высокая мотивация – доказать новому клубу, болельщикам и партнёрам, что я готов биться за «Ак Барс», что мы как команда хотим подняться в таблице и хотим выиграть.

Я знаю, что у нас очень крутые болельщики, играть на «Татнефть-Арене» всегда было тяжело. Очень рад, что теперь эти трибуны будут поддерживать мою команду, и надеюсь, что такая атмосфера будет всегда, потому что мы хотим приносить победы фанатам. Спасибо всем, кто помог с этим переходом, очень жду первых матчей за «Ак Барс», — приводит слова Хмелевски пресс-служба «Ак Барса».

