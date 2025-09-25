Скидки
Хмелевски — про «Ак Барс:» даже в НХЛ я не видел таких условий

Хмелевски — про «Ак Барс:» даже в НХЛ я не видел таких условий
Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски оценил организацию в казанском клубе.

«По всей атмосфере и всему, что я увидел сегодня в Казани, видно, что «Ак Барс» – это топ-клуб. Даже в НХЛ я не видел таких условий, наша база – это город в городе, всё создано для того, чтобы мы играли и побеждали», — цитирует Хмелевски пресс-служба «Ак Барса».

26-летний американский нападающий выступал за «Салават Юлаев» с 2022 года. В нынешнем сезоне Александр набрал 3 (1+2) очка в шести встречах. Всего на счету Хмелевски 239 матчей в КХЛ, в которых он отметился 93 заброшенными шайбами и 98 результативными передачами. Во вторник, 23 сентября, уфимский клуб объявил об обмене форварда в казанский «Ак Барс».

«Я готов биться за «Ак Барс». Хмелевски — о двухлетнем контракте с казанским клубом
