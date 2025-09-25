Комтуа ответил, мог ли он уйти из московского «Динамо» в другой клуб КХЛ летом 2025 года

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа рассказал, мог ли он уйти из стана бело-голубых в другой клуб КХЛ летом 2025 года.

«Я игрок «Динамо», это моя команда. Других вариантов в КХЛ не рассматривал. Я хотел остаться здесь, меня тут всё устраивает. Понял, что сейчас это лучший вариант, хочу добиться результатов с командой, помочь ей выиграть кубок», — приводит слова Комтуа «Советский спорт».

В нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 26-летний Комтуа сыграл в восьми матчах, где забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.

