16:40 Мск
Голышев дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил

Аудио-версия:
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев заявил, что дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил и сможет вернутся к играм в октябре.

«Заседание РУСАДА состоялось, меня отстранили на шесть месяцев, я смогу вернуться 18 октября. Увидимся на льду», — приводит слова Голышева «Матч ТВ».

О положительной допинг-пробе Голышева стало известно 23 апреля. В сезоне-2024/2025 Голышев провёл 59 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 37 очков.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала гендиректора ХК «Сочи» Игоря Григоренко до 2029 года из-за положительной допинг-пробы. Также по этой причине временно отстранены хоккеисты ЦСКА Владислав Каменев и Никита Седов.

