Карбери рассказал, когда Овечкин планирует приступить к полноценным тренировкам

Карбери рассказал, когда Овечкин планирует приступить к полноценным тренировкам
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о состоянии травмированного российского капитана клуба Александра Овечкина.

«Спенсер Карбери выразил надежду, что Овечкин сможет полноценно тренироваться к концу недели и в идеале сыграть один выездной и один домашний предсезонный матч, чтобы подготовиться к сезону», — приводит слова Карбери журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х.

Журналист также отметил, что Овечкин вновь работал в бесконтактном джерси.

Овечкин из-за повреждения пропустил первый предсезонный матч «Вашингтона» с «Бостон Брюинз» (5:2). В прошлом сезоне Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы). У россиянина на данный момент 897 голов.

