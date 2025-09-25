Скидки
«Всё начинается с раздевалки». Тарасенко — о чемпионстве с «Сент-Луисом» и «Флоридой»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко рассказал об условиях успеха в чемпионских командах «Сент-Луис Блюз» и «Флорида Пантерз».

«Всё начинается с раздевалки, а не со льда. В обеих командах раздевалка была просто великолепна. Было приятно находиться рядом со всеми, кто переживал за тебя. Этот опыт нужно пережить. Ты знаешь, что делать, когда дела идут неважно, когда возникают трудности. От того, как ты реагируешь, зависит твой успех», — приводит слова Тарасенко The Athletic.

Тарасенко перешёл в «Миннесоту» в это межсезонье из «Детройт Ред Уингз». В прошлом сезоне 33-летний форвард набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности «-13» в 80 матчах за «красные крылья».

