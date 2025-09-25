Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор — Авангард, результат матча 25 сентября 2025 года, счёт 5:1, КХЛ 2025/2026

«Авангард» прервал шестиматчевую победную серию, проиграв «Трактору»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 сентября, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу со счётом 5:1 одержали хозяева льда.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 1
Авангард
Омск
1:0 Рыков (Дер-Аргучинцев, Гросс) – 02:57 (5x5)     2:0 Дронов (Рыков, Никонов) – 13:34 (5x5)     3:0 Коршков (Дер-Аргучинцев, Коромыслов) – 36:06 (5x5)     3:1 Чистяков (Игумнов) – 44:40 (5x5)     4:1 Ливо (Дронов) – 57:30 (en)     5:1 Ливо (Светлаков) – 59:11 (en)    

На третьей минуте первого периода Александр Рыков открыл счёт во встрече. На 14-й минуте отрезка Григорий Дронов удвоил преимущество хозяев. На 17-й минуте второго периода Егор Коршков сделал счёт 3:0 в пользу «Трактора». На пятой минуте Семён Чистяков забросил единственную шайбу гостей в игре. В конце встречи Джош Ливо установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.

«Авангард» после данного поражения прервал свою шестиматчевую победную серию.

В следующей игре регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» встретится со «Спартаком» в Москве 30 сентября. «Авангард» 27 сентября в Уфе сыграет с местным «Салаватом Юлаевым».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android