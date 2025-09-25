«Авангард» прервал шестиматчевую победную серию, проиграв «Трактору»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 25 сентября, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу со счётом 5:1 одержали хозяева льда.

На третьей минуте первого периода Александр Рыков открыл счёт во встрече. На 14-й минуте отрезка Григорий Дронов удвоил преимущество хозяев. На 17-й минуте второго периода Егор Коршков сделал счёт 3:0 в пользу «Трактора». На пятой минуте Семён Чистяков забросил единственную шайбу гостей в игре. В конце встречи Джош Ливо установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.

«Авангард» после данного поражения прервал свою шестиматчевую победную серию.

В следующей игре регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» встретится со «Спартаком» в Москве 30 сентября. «Авангард» 27 сентября в Уфе сыграет с местным «Салаватом Юлаевым».