«Ак Барс» с минимальным преимуществом победил в гостях «Барыс»
Поделиться
Сегодня, 25 сентября, в Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу со счётом 2:1 одержали гости.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Алистров (Семёнов, Барабанов) – 00:14 (5x5) 0:2 Дыняк – 42:37 (5x5) 1:2 Веккионе (Масси, Морелли) – 42:56 (5x5)
На 14-й секунде первого периода Владимир Алистров открыл счёт во встрече. Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб. В самом начале третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами. У «Ак Барса» забил Никита Дыняк, у «Барыса» — Майк Веккионе.
В следующей игре регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встретится с «Сибирью». «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Обе игры состоятся 27 сентября.
Комментарии
- 25 сентября 2025
-
20:02
-
20:00
-
19:48
-
19:37
-
19:23
-
18:54
-
18:25
-
18:15
-
18:07
-
17:49
-
17:25
-
17:18
-
17:13
-
17:05
-
16:42
-
16:23
-
16:05
-
15:58
-
15:46
-
15:38
-
15:06
-
14:48
-
14:44
-
14:30
-
14:26
-
14:16
-
14:00
-
13:52
-
13:32
-
13:14
-
13:00
-
12:30
-
12:24
-
12:15
-
11:54