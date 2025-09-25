«Ак Барс» с минимальным преимуществом победил в гостях «Барыс»

Сегодня, 25 сентября, в Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу со счётом 2:1 одержали гости.

На 14-й секунде первого периода Владимир Алистров открыл счёт во встрече. Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб. В самом начале третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами. У «Ак Барса» забил Никита Дыняк, у «Барыса» — Майк Веккионе.

В следующей игре регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встретится с «Сибирью». «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Обе игры состоятся 27 сентября.