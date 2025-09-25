Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Барыс — Ак Барс, результат матча 25 сентября 2025 года, счёт 1:2, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» с минимальным преимуществом победил в гостях «Барыс»
Комментарии

Сегодня, 25 сентября, в Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу со счётом 2:1 одержали гости.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Алистров (Семёнов, Барабанов) – 00:14 (5x5)     0:2 Дыняк – 42:37 (5x5)     1:2 Веккионе (Масси, Морелли) – 42:56 (5x5)    

На 14-й секунде первого периода Владимир Алистров открыл счёт во встрече. Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб. В самом начале третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами. У «Ак Барса» забил Никита Дыняк, у «Барыса» — Майк Веккионе.

В следующей игре регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встретится с «Сибирью». «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Обе игры состоятся 27 сентября.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android