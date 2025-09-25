Капризов поучаствовал в презентации новой формы «Миннесоты» к 25-летнему юбилею клуба

«Миннесота Уайлд» представила новую форму к 25-летнему юбилею клуба. Она будет использоваться в четырёх домашних матчах команды в сезоне.

Фото: «Миннесота Уайлд»

«Отдавая дань уважения дебютному сезону команды, специальное джерси к 25-летию украшено культовым логотипом «Миннесоты», оригинальным шрифтом и надписью «Уайлд», а также золотыми акцентами на белом свитере», — сказано в сообщении команды.

В презентации формы принял участие российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов. В прошедшем сезоне на его счету 56 (25+31) очков в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ и 9 (5+4) очков в шести играх плей‑офф. Действующее соглашение Кирилла с заработной платой $ 9 млн в год действует до 30 июня 2026 года.