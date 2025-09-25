Ги Буше — после 1:5: «Трактор» вышел побеждать, «Авангард» — просто играть в хоккей

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал крупное поражение от «Трактора» (1:5) в Челябинске.

«Сегодня встречались с голодной командой, «Трактор» вышел побеждать, мы — просто играть в хоккей. Челябинск заслужил победу. При этом мы провели неплохой второй и третий периоды, смогли перестроиться после первого периода, но потерянные 20 минут сказались. Потом у нас было много голевых моментов, однако где-то шайба не попадала в ворота, где-то вратарь делал невероятные сейвы», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» после данного поражения прервал свою шестиматчевую победную серию.