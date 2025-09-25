Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше — после 1:5: «Трактор» вышел побеждать, «Авангард» — просто играть в хоккей

Ги Буше — после 1:5: «Трактор» вышел побеждать, «Авангард» — просто играть в хоккей
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал крупное поражение от «Трактора» (1:5) в Челябинске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 1
Авангард
Омск
1:0 Рыков (Дер-Аргучинцев, Гросс) – 02:57 (5x5)     2:0 Дронов (Рыков, Никонов) – 13:34 (5x5)     3:0 Коршков (Дер-Аргучинцев, Коромыслов) – 36:06 (5x5)     3:1 Чистяков (Игумнов) – 44:40 (5x5)     4:1 Ливо (Дронов) – 57:30 (en)     5:1 Ливо (Светлаков) – 59:11 (en)    

«Сегодня встречались с голодной командой, «Трактор» вышел побеждать, мы — просто играть в хоккей. Челябинск заслужил победу. При этом мы провели неплохой второй и третий периоды, смогли перестроиться после первого периода, но потерянные 20 минут сказались. Потом у нас было много голевых моментов, однако где-то шайба не попадала в ворота, где-то вратарь делал невероятные сейвы», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» после данного поражения прервал свою шестиматчевую победную серию.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» прервал шестиматчевую победную серию, проиграв «Трактору»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android