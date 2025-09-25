«Такие вещи не проходят в КХЛ». Ги Буше назвал причину поражения «Авангарда» от «Трактора»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше назвал причину крупного поражения омского клуба от «Трактора» (1:5).

«Не было переломного момента, просто в первые 20 минут мы не проявляли должного соревновательного духа и сами рыли себе яму, играя с мотивированным соперником. Да, мы могли сравнять счёт затем, но нельзя побеждать, когда ты не играешь первый период. Такие вещи не проходят в КХЛ.

Нам приходится просить наших крайних нападающих выходить на точку, поэтому есть проблемы с этим показателем. Однако во многих других компонентах мы становимся лучше, например, большинство. При этом сегодня мы не получили ни одного большинства, настолько уж чисто сыграл наш соперник. Кроме того, мы становимся лучше в меньшинстве, сегодня снова не пропустили», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.