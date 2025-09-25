Главный тренер «Трактора» Гру прокомментировал крупную победу над «Авангардом»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил крупную победу над «Авангардом» (5:1) в Челябинске.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 1
Авангард
Омск
1:0 Рыков (Дер-Аргучинцев, Гросс) – 02:57 (5x5) 2:0 Дронов (Рыков, Никонов) – 13:34 (5x5) 3:0 Коршков (Дер-Аргучинцев, Коромыслов) – 36:06 (5x5) 3:1 Чистяков (Игумнов) – 44:40 (5x5) 4:1 Ливо (Дронов) – 57:30 (en) 5:1 Ливо (Светлаков) – 59:11 (en)
«Хорошая победа, мы видели упорную борьбу на льду. Наш первый период – один из лучших в сезоне, затем уже соперник начал поддавливать. Отдельно отмечу отличную игру Сергея Мыльникова, плюс отмечу, что мы нашли способ противостоять сопернику, который улучшал игру в течение матча.
У нас есть долгосрочный план по вратарям, но мы концентрируемся на ежедневных действиях. Сегодня наступило время Сергею Мыльникову получить хороший вызов, и он, я считаю, сыграл великолепно», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
