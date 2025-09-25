Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Трактора» Гру прокомментировал крупную победу над «Авангардом»

Главный тренер «Трактора» Гру прокомментировал крупную победу над «Авангардом»
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил крупную победу над «Авангардом» (5:1) в Челябинске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 1
Авангард
Омск
1:0 Рыков (Дер-Аргучинцев, Гросс) – 02:57 (5x5)     2:0 Дронов (Рыков, Никонов) – 13:34 (5x5)     3:0 Коршков (Дер-Аргучинцев, Коромыслов) – 36:06 (5x5)     3:1 Чистяков (Игумнов) – 44:40 (5x5)     4:1 Ливо (Дронов) – 57:30 (en)     5:1 Ливо (Светлаков) – 59:11 (en)    

«Хорошая победа, мы видели упорную борьбу на льду. Наш первый период – один из лучших в сезоне, затем уже соперник начал поддавливать. Отдельно отмечу отличную игру Сергея Мыльникова, плюс отмечу, что мы нашли способ противостоять сопернику, который улучшал игру в течение матча.

У нас есть долгосрочный план по вратарям, но мы концентрируемся на ежедневных действиях. Сегодня наступило время Сергею Мыльникову получить хороший вызов, и он, я считаю, сыграл великолепно», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» прервал шестиматчевую победную серию, проиграв «Трактору»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android