Главный тренер «Трактора» Гру прокомментировал крупную победу над «Авангардом»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил крупную победу над «Авангардом» (5:1) в Челябинске.

«Хорошая победа, мы видели упорную борьбу на льду. Наш первый период – один из лучших в сезоне, затем уже соперник начал поддавливать. Отдельно отмечу отличную игру Сергея Мыльникова, плюс отмечу, что мы нашли способ противостоять сопернику, который улучшал игру в течение матча.

У нас есть долгосрочный план по вратарям, но мы концентрируемся на ежедневных действиях. Сегодня наступило время Сергею Мыльникову получить хороший вызов, и он, я считаю, сыграл великолепно», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.