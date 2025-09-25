Бенуа Гру рассказал о сроках возвращения в строй форварда «Трактора» Григоренко

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после крупной победы над «Авангардом» (5:1) рассказал о сроках возвращения в строй форварда Михаила Григоренко.

«Михаил Григоренко вчера провёл отличную тренировку, надеюсь, что через два дня он присоединится к команде в плане общих тренировок и мы увидим его в игре со «Спартаком», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В нынешнем сезоне Михаил Григоренко сыграл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. В следующей игре регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» встретится со «Спартаком» в Москве 30 сентября.