Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гру: здорово, когда четвёртое звено организует два гола такому сопернику, как «Авангард»

Гру: здорово, когда четвёртое звено организует два гола такому сопернику, как «Авангард»
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после крупной победы над «Авангардом» (5:1) оценил игру четвёртого звена челябинского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 1
Авангард
Омск
1:0 Рыков (Дер-Аргучинцев, Гросс) – 02:57 (5x5)     2:0 Дронов (Рыков, Никонов) – 13:34 (5x5)     3:0 Коршков (Дер-Аргучинцев, Коромыслов) – 36:06 (5x5)     3:1 Чистяков (Игумнов) – 44:40 (5x5)     4:1 Ливо (Дронов) – 57:30 (en)     5:1 Ливо (Светлаков) – 59:11 (en)    

«Вчера я общался с Алексеем Волковым об Александре Рыкове, и мы говорили о том, что то, как он тренируется, говорит о том, что всё скоро придёт. Сегодня его старания вознаградились, но я бы в целом отметил и Никонова, и Жаркова. Очень здорово, что четвёртое звено организует два гола в матче с таким соперником, как «Авангард», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» встретится со «Спартаком» в Москве 30 сентября.

Материалы по теме
Бенуа Гру рассказал о сроках возвращения в строй форварда «Трактора» Григоренко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android