Гру: здорово, когда четвёртое звено организует два гола такому сопернику, как «Авангард»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после крупной победы над «Авангардом» (5:1) оценил игру четвёртого звена челябинского клуба.

«Вчера я общался с Алексеем Волковым об Александре Рыкове, и мы говорили о том, что то, как он тренируется, говорит о том, что всё скоро придёт. Сегодня его старания вознаградились, но я бы в целом отметил и Никонова, и Жаркова. Очень здорово, что четвёртое звено организует два гола в матче с таким соперником, как «Авангард», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» встретится со «Спартаком» в Москве 30 сентября.