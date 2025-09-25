Гатиятулин — о победе в Астане: и на площадке, и в головах играем против самих себя

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победную встречу с «Барысом» в Астане.

«По игре сказать нечего. Командная победа, мы играем и на площадке, и в своих головах сами против себя», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сегодня, 25 сентября, в Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу со счётом 2:1 одержали гости.

В следующей игре регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встретится с «Сибирью». «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Обе игры состоятся 27 сентября.