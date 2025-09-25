Гатиятулин — о победе в Астане: и на площадке, и в головах играем против самих себя
Поделиться
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победную встречу с «Барысом» в Астане.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Алистров (Семёнов, Барабанов) – 00:14 (5x5) 0:2 Дыняк – 42:37 (5x5) 1:2 Веккионе (Масси, Морелли) – 42:56 (5x5)
«По игре сказать нечего. Командная победа, мы играем и на площадке, и в своих головах сами против себя», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Сегодня, 25 сентября, в Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу со счётом 2:1 одержали гости.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Алистров (Семёнов, Барабанов) – 00:14 (5x5) 0:2 Дыняк – 42:37 (5x5) 1:2 Веккионе (Масси, Морелли) – 42:56 (5x5)
В следующей игре регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встретится с «Сибирью». «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Обе игры состоятся 27 сентября.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 сентября 2025
-
21:05
-
20:43
-
20:39
-
20:36
-
20:33
-
20:27
-
20:26
-
20:18
-
20:16
-
20:14
-
20:02
-
20:00
-
19:48
-
19:37
-
19:23
-
18:54
-
18:25
-
18:15
-
18:07
-
17:49
-
17:25
-
17:18
-
17:13
-
17:05
-
16:42
-
16:23
-
16:05
-
15:58
-
15:46
-
15:38
-
15:06
-
14:48
-
14:44
-
14:30
-
14:26