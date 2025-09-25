Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин — о победе в Астане: и на площадке, и в головах играем против самих себя

Гатиятулин — о победе в Астане: и на площадке, и в головах играем против самих себя
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победную встречу с «Барысом» в Астане.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Алистров (Семёнов, Барабанов) – 00:14 (5x5)     0:2 Дыняк – 42:37 (5x5)     1:2 Веккионе (Масси, Морелли) – 42:56 (5x5)    

«По игре сказать нечего. Командная победа, мы играем и на площадке, и в своих головах сами против себя», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сегодня, 25 сентября, в Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу со счётом 2:1 одержали гости.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Алистров (Семёнов, Барабанов) – 00:14 (5x5)     0:2 Дыняк – 42:37 (5x5)     1:2 Веккионе (Масси, Морелли) – 42:56 (5x5)    

В следующей игре регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встретится с «Сибирью». «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Обе игры состоятся 27 сентября.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» с минимальным преимуществом победил в гостях «Барыс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android