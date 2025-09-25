Гатиятулин объяснил провальный старт сезона для «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил провальный старт сезона для казанского клуба.

«Чем объясняю неудачный старт сезона? Хватает игроков в составе, которые в прошлом сезоне шли по графику очко за игру. Сейчас этот показатель упал, ищем, как преодолеть этот барьер. В сезон вошли хорошо, потом дома неудачная игра с Екатеринбургом, посчитали, что это случайность, неправильно отреагировали, получили второй неудачный матч.

Пришлось пересмотреть ситуацию, показалось, что на время вернули игру, уверенность в себе, в чём-то проще стали играть, но следующий матч с Омском опять получился неудачным. Важно было победить сегодня. Наделали ошибок, которые привели к удалениям. Игра в меньшинстве, она тоже удачная, даёт свою роль для состояния команды», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.