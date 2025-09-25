Скидки
Гатиятулин объяснил провальный старт сезона для «Ак Барса»

Гатиятулин объяснил провальный старт сезона для «Ак Барса»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил провальный старт сезона для казанского клуба.

«Чем объясняю неудачный старт сезона? Хватает игроков в составе, которые в прошлом сезоне шли по графику очко за игру. Сейчас этот показатель упал, ищем, как преодолеть этот барьер. В сезон вошли хорошо, потом дома неудачная игра с Екатеринбургом, посчитали, что это случайность, неправильно отреагировали, получили второй неудачный матч.

Пришлось пересмотреть ситуацию, показалось, что на время вернули игру, уверенность в себе, в чём-то проще стали играть, но следующий матч с Омском опять получился неудачным. Важно было победить сегодня. Наделали ошибок, которые привели к удалениям. Игра в меньшинстве, она тоже удачная, даёт свою роль для состояния команды», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

