Гатиятулин — о возможной отставке: следующий матч — самый важный

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос о возможной отставке из казанского клуба.

– Тяжёлый эмоциональный фон вокруг команды, ходят новости о вашей возможной отставке. Увидели после команды вдох позитива после тяжёлой победы над «Барысом»?
– Профессиональный спорт подразумевает, что возникают разные ситуации. Нужно уметь из них выходить, уметь находить разные пути выхода из них. Сегодня для нас важно было победить, ребята — молодцы. Командная победа.

– Гостевая серия важна прежде всего с сохранения ваших позиций в команде? Была новость, что ближайшие три игры – ваш шанс на исправление.
– Для нас каждая игра важна, и следующий матч – он самый важный, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Гатиятулин объяснил провальный старт сезона для «Ак Барса»
