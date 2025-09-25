Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин — о Хмелевски в «Ак Барсе»: ещё не созванивался с генеральным менеджером

Гатиятулин — о Хмелевски в «Ак Барсе»: ещё не созванивался с генеральным менеджером
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил переход форварда Александра Хмелевски в стан казанского клуба.

– Переход Хмелевски – это эмоциональное решение?
– До игры не разговаривали с генеральным менеджером, сейчас созвонимся, узнаем об этом моменте.

– Когда он доберётся до команды?
– Я ещё не созванивался с Маратом Фаритовичем (Валиуллиным — генеральным менеджером «Ак Барса». — Прим. «Чемпионата»), сейчас наберу, и всё узнаем.

– До этого трансферы согласовывались с вами. Для вас сюрприз его появление в команде? Это не сыграет в минус? Учитывали одних, теперь Александра надо встраивать.
– Мы знали, что ведутся переговоры, но сегодня в день игры не созванивался. Созвонюсь с Маратом Фаритовичем после игры, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гатиятулин — о возможной отставке: следующий матч — самый важный
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android