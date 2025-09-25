Гатиятулин — о Хмелевски в «Ак Барсе»: ещё не созванивался с генеральным менеджером

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил переход форварда Александра Хмелевски в стан казанского клуба.

– Переход Хмелевски – это эмоциональное решение?

– До игры не разговаривали с генеральным менеджером, сейчас созвонимся, узнаем об этом моменте.

– Когда он доберётся до команды?

– Я ещё не созванивался с Маратом Фаритовичем (Валиуллиным — генеральным менеджером «Ак Барса». — Прим. «Чемпионата»), сейчас наберу, и всё узнаем.

– До этого трансферы согласовывались с вами. Для вас сюрприз его появление в команде? Это не сыграет в минус? Учитывали одних, теперь Александра надо встраивать.

– Мы знали, что ведутся переговоры, но сегодня в день игры не созванивался. Созвонюсь с Маратом Фаритовичем после игры, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.