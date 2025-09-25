Гатиятулин — о Яруллине: Альберт получил травму, возможно, выбыл надолго

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил о серьёзной травме защитника Альберта Яруллина.

– С чем связана активная ротация состава?

– Мы идём обоймой, летом ряд ребят с нами готовились, кто недобирал здесь практики, играли в фарм-клубе, поэтому у нас и Митч Миллер пропускал игру, и Артём Галимов. Сегодня решили дать отдохнуть Алексею Пустозёрову и Артуру Бровкину.

– В каком состоянии Альберт Яруллин?

– Альберт получил травму. Пока не знаем, возможно, что выбыл надолго. На долгий срок.

– Насколько вы довольны Тимофеем Жулиным и Степаном Тереховым?

– Мы знаем сильные стороны Тимофея, он их показывает. Но опять же, и сегодня был момент, которые мы обсуждаем, чтобы постараться их исключить. Степан Терехов также уверенно играл в «Нефтянике», поэтому приняли решение взять его в поездку, дать ему сыграть, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.