Гатиятулин не смог ответить на вопрос, в каких тактических схемах видит Хмелевски

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин не смог ответить на вопрос, в каких тактических схемах видит новичка казанского клуба форварда Александра Хмелевски.
– Тимур Билялов провёл лучший матч в сезоне?
– Как я и сказал, хорошая, командная победа.
– Что думаете про большинство? Почему Миллер играет в левом круге вбрасывания, а не нападающие?
– Ищем разные варианты, пробуем разные сочетания.
– Хмелевски играл в большинстве «Салавата Юлаева» под воротами. Где видите его роль в «Ак Барсе»?
– Сейчас пока он не с командой, как присоединится, обсудим, примем решение.
– Что думаете о втором периоде? Ребята еле дышали.
– Мы играли много в меньшинстве, с этим связана усталость, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.