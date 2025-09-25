Скидки
Гатиятулин не смог ответить на вопрос, в каких тактических схемах видит Хмелевски

Гатиятулин не смог ответить на вопрос, в каких тактических схемах видит Хмелевски
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин не смог ответить на вопрос, в каких тактических схемах видит новичка казанского клуба форварда Александра Хмелевски.

– Тимур Билялов провёл лучший матч в сезоне?
– Как я и сказал, хорошая, командная победа.

– Что думаете про большинство? Почему Миллер играет в левом круге вбрасывания, а не нападающие?
– Ищем разные варианты, пробуем разные сочетания.

– Хмелевски играл в большинстве «Салавата Юлаева» под воротами. Где видите его роль в «Ак Барсе»?
– Сейчас пока он не с командой, как присоединится, обсудим, примем решение.

– Что думаете о втором периоде? Ребята еле дышали.
– Мы играли много в меньшинстве, с этим связана усталость, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

