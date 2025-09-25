Скидки
«Автомобилист» подтвердил возвращение Голышева в КХЛ с 17 октября 2025 года

«Автомобилист» подтвердил возвращение Голышева в КХЛ с 17 октября 2025 года
«Автомобилист» подтвердил возвращение нападающего Анатолия Голышева в КХЛ с 17 октября 2025 года.

«Анатолий Голышев вернётся на лёд в октябре! По итогам заседания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) нападающий и капитан «Автомобилиста» отстранён на полгода за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения исчисляется с 18 апреля 2025 года. Таким образом, Анатолий сможет принимать участие в матчах за «Автомобилист» начиная с 17 октября. В этот день наша команда сыграет в гостях с ХК «Сочи», — сказано в сообщении уральского клуба.

О положительной допинг-пробе Голышева стало известно 23 апреля. В сезоне-2024/2025 Голышев провёл 59 встреч, в которых забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 37 очков.

