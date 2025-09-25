Скидки
Хоккей

Капитан «Далласа» Джейми Бенн пропустит начало сезона НХЛ из-за перенесённой операции

Капитан «Далласа» Джейми Бенн пропустит начало сезона НХЛ из-за перенесённой операции
Комментарии

Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн пропустит начало сезона из-за коллапса лёгкого. Клуб выступил с заявлением относительно состояния здоровья форварда.

В четверг, 25 сентября, нападающий «Далласа» перенёс операцию, через четыре недели он пройдёт повторное обследование. У Бенна была диагностирована травма по ходу третьего периода предсезонного матча с «Миннесотой Уайлд» во вторник.

В минувшем регулярном чемпионате 36-летний Джейми Бенн провёл 80 игр, в которых набрал 49 (16+33) очков. В плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в 18 играх.

Ранее бывший главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур высказался об игре команды в плей-офф НХЛ.

