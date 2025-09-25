«Юта» выставила Ингрэма на драфт отказов, ранее вратарь попал в программу помощи

«Юта Мамонт» выставила Коннора Ингрэма на драфт отказов. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отметим, ранее вратарь попал в Программу помощи игрокам НХЛ. 28-летний Коннор Ингрэм не играет с 23 февраля. В прошлом сезоне НХЛ он провёл 22 матча, отражая в среднем 88,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,27.

Программа помощи, курируемая НХЛ и Ассоциацией игроков, призвана помочь хоккеистам, столкнувшимся с психологическими проблемами, злоупотреблением психоактивными веществами и другими жизненными трудностями.

