Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь Тимур Билялов ответил на вопрос, выходит ли из кризиса «Ак Барс»

Вратарь Тимур Билялов ответил на вопрос, выходит ли из кризиса «Ак Барс»
Комментарии

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов ответил на вопрос, заканчивается ли кризис в казанском клубе.

– «Ак Барс» выходит из кризиса?
– Сейчас у нас идёт хороший выезд, играем с сильными командами. Две следующие игры выездной серии будут основополагающими. Покажут, выходим мы на нужный путь или нет. Если будем выгрызать победу в каждой игре, то можно говорить, что выходим из кризиса. Пока есть победа, идём дальше, будем стараться побеждать дальше, — приводит слова Билялова сайт «Ак Барса».

В следующей встрече регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Оба матча состоятся 27 сентября.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» с минимальным преимуществом победил в гостях «Барыс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android