Вратарь Тимур Билялов ответил на вопрос, выходит ли из кризиса «Ак Барс»

– «Ак Барс» выходит из кризиса?

– Сейчас у нас идёт хороший выезд, играем с сильными командами. Две следующие игры выездной серии будут основополагающими. Покажут, выходим мы на нужный путь или нет. Если будем выгрызать победу в каждой игре, то можно говорить, что выходим из кризиса. Пока есть победа, идём дальше, будем стараться побеждать дальше, — приводит слова Билялова сайт «Ак Барса».

В следующей встрече регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Оба матча состоятся 27 сентября.