Здено Хара получил должность в «Бостон Брюинз»

Пресс-служба «Бостон Брюинз» объявила, что Здено Хара назначен советником и наставником по хоккейным операциям.

«В своей новой роли Хара станет тесно сотрудничать как с игроками, так и с персоналом, консультируя организацию по ключевым вопросам. Его основные обязанности будут включать в себя выстраивание отношений и укрепление коммуникации между игроками и тренерами, посещение тренировок и домашних игр, а также оказание поддержки защитникам в развитии вне льда. Он также станет выступать в качестве консультанта для сотрудников отдела развития команды и периодически посещать клуб для общения с перспективными игроками в АХЛ», — сказано в сообщении клуба.

Хара бо́льшую часть своей карьеры провёл за «Бостон», завоевав с ним Кубок Стэнли в 2011 году. Словацкий защитник становился серебряным призёром чемпионата мира в 2000 и 2012 годах. Со сборной Европы защитник выигрывал серебро на последнем Кубке мира по хоккею в 2016 году. Всего же на счету Здено Хары 25 сезонов и 1680 матчей в НХЛ, в которых он набрал 680 (209+471) очков.