«Мы полностью переиграли Казань». Кравец — о поражении «Барыса» от «Ак Барса»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал матч с «Ак Барсом», где астанинская команда проиграла со счётом 1:2.

«Я считаю, что очень хорошая игра со стороны ребят в плане самоотдачи и движения, работы, создания моментов. Мы полностью переиграли Казань, но, как обычно, не хватило мастерства в завершении. В связи с тем, что в большинстве пришлось делать перестановки, с листа сложно сыграть. Достаточно было большинства, нужно забить хотя бы один гол, тогда и результат другой будет. А так, день и ночь игра по сравнению с теми, что были в поездке. Сегодня была другая команда, несмотря на то что четыре нападающих не играли. Ребята все себя проявили и показали, что они могут играть, что им можно давать шанс», — цитирует Кравца пресс-служба «Барыса».