Дыняк: у «Ак Барса» нет кризиса, всё нормально и под контролем
Поделиться
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился эмоциями от победы в гостевом матче с «Барысом» (2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Алистров (Семёнов, Барабанов) – 00:14 (5x5) 0:2 Дыняк – 42:37 (5x5) 1:2 Веккионе (Масси, Морелли) – 42:56 (5x5)
– Подведите итог матча.
– Мы победили, это хороший результат. Целостность самой игры не понравилась, будем улучшать её в дальнейшем.
– Как повлиял быстрый гол на команду?
– Мы планировали выходить и биться, это дало свой результат.
– Сейчас уже можно сказать, что кризис у «Ак Барса» пройден?
– Хороший вопрос. Мы не были в кризисе, всё нормально и под контролем.
– Какая у вас задача на сезон?
– У нас только одна основная задача: выиграть Кубок Гагарина, другие не нужны, — приводит слова Дыняка сайт «Ак Барса».
Материалы по теме
Комментарии
- 25 сентября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:16
-
23:02
-
22:42
-
22:29
-
22:03
-
21:42
-
21:27
-
21:05
-
20:43
-
20:39
-
20:36
-
20:33
-
20:27
-
20:26
-
20:18
-
20:16
-
20:14
-
20:02
-
20:00
-
19:48
-
19:37
-
19:23
-
18:54
-
18:25
-
18:15
-
18:07
-
17:49
-
17:25
-
17:18
-
17:13
-
17:05
-
16:42