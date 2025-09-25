Скидки
Хоккей

Дыняк: у «Ак Барса» нет кризиса, всё нормально и под контролем



Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился эмоциями от победы в гостевом матче с «Барысом» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Алистров (Семёнов, Барабанов) – 00:14 (5x5)     0:2 Дыняк – 42:37 (5x5)     1:2 Веккионе (Масси, Морелли) – 42:56 (5x5)    

– Подведите итог матча.
– Мы победили, это хороший результат. Целостность самой игры не понравилась, будем улучшать её в дальнейшем.

– Как повлиял быстрый гол на команду?
– Мы планировали выходить и биться, это дало свой результат.

– Сейчас уже можно сказать, что кризис у «Ак Барса» пройден?
– Хороший вопрос. Мы не были в кризисе, всё нормально и под контролем.

– Какая у вас задача на сезон?
– У нас только одна основная задача: выиграть Кубок Гагарина, другие не нужны, — приводит слова Дыняка сайт «Ак Барса».


