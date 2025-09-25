Дыняк: у «Ак Барса» нет кризиса, всё нормально и под контролем

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился эмоциями от победы в гостевом матче с «Барысом» (2:1).

– Подведите итог матча.

– Мы победили, это хороший результат. Целостность самой игры не понравилась, будем улучшать её в дальнейшем.

– Как повлиял быстрый гол на команду?

– Мы планировали выходить и биться, это дало свой результат.

– Сейчас уже можно сказать, что кризис у «Ак Барса» пройден?

– Хороший вопрос. Мы не были в кризисе, всё нормально и под контролем.

– Какая у вас задача на сезон?

– У нас только одна основная задача: выиграть Кубок Гагарина, другие не нужны, — приводит слова Дыняка сайт «Ак Барса».