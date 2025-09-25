Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 25 сентября 2025 года

Сегодня, 25 сентября, прошли пять матчей в рамках OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 25 сентября 2025 года:

«Южный Урал» – «Барс» — 1:4;

«Зауралье» – «Сокол» — 3:2;

«Рубин» – ХК «Норильск» — 3:2;

«Магнитка» – ЦСК ВВС — 0:2;

«Звезда» – «Динамо» СПб — 1:2.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».