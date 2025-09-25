Результаты матчей МХЛ на 25 сентября 2025 года

Сегодня, 25 сентября, состоялись пять встреч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 25 сентября 2025 года:

«Сахалинские Акулы» – МХК «Спартак» — 3:5;

«Ладья» – «Авто» — 2:4;

МХК «Динамо» М – «Динамо-Шинник» — 3:2;

«Красная Машина-Юниор» – ХК «Капитан» — 1:6;

«АКМ-Юниор» – МХК «Атлант» — 3:2.

Напомним, в текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению встреч между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.