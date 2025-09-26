Российский голкипер «Каролины» Кочетков получил травму перед стартом нового сезона НХЛ

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор рассказал, что российский голкипер клуба Пётр Кочетков получил травму незадолго до старта нового сезона Национальной хоккейной лиги.

«Он немного потянул что-то. Мы полностью исключаем его из любых нагрузок, пока не будем уверены, что он готов на все 100%», — приводит слова Бриндамора журналист Уолт Рафф на личной странице в социальной сети X.

Соглашение между голкипером и клубом с кэпхитом $ 2 млн рассчитано до конца сезона-2026/2027. Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.