Форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил яркий гол Колосову после сольного прохода
Поделиться
В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».
НХЛ — предсезонные матчи
26 сентября 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кристалл (Лапьер, Чисхольм) – 08:11 (5x4) 2:0 Мирошниченко (Строум, Сандин) – 29:10 (5x5) 3:0 Милано (Иорио, Леонард) – 31:13 (5x5) 3:1 Гоше (Аболс, Гиннинг) – 35:11 (5x5) 4:1 Макмайкл – 41:07 (4x5)
На момент написания новости завершился второй период. Счёт 3:1 в пользу столичного клуба. Одну из шайб забросил российский нападающий Иван Мирошниченко, который поразил ворота белорусского голкипера Алексея Колосова.
Напомним, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не принимает участие в этой встрече из-за травмы.
Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.
Комментарии
- 26 сентября 2025
-
03:51
-
02:05
- 25 сентября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:16
-
23:02
-
22:42
-
22:29
-
22:03
-
21:42
-
21:27
-
21:05
-
20:43
-
20:39
-
20:36
-
20:33
-
20:27
-
20:26
-
20:18
-
20:16
-
20:14
-
20:02
-
20:00
-
19:48
-
19:37
-
19:23
-
18:54
-
18:25
-
18:15
-
18:07
-
17:49
-
17:25
-
17:18
-
17:13