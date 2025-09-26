Форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил яркий гол Колосову после сольного прохода

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 3:1 в пользу столичного клуба. Одну из шайб забросил российский нападающий Иван Мирошниченко, который поразил ворота белорусского голкипера Алексея Колосова.

ВИДЕО

Напомним, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не принимает участие в этой встрече из-за травмы.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.