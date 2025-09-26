Скидки
Хоккей

Форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил яркий гол Колосову после сольного прохода

Форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил яркий гол Колосову после сольного прохода
В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».

НХЛ — предсезонные матчи
26 сентября 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кристалл (Лапьер, Чисхольм) – 08:11 (5x4)     2:0 Мирошниченко (Строум, Сандин) – 29:10 (5x5)     3:0 Милано (Иорио, Леонард) – 31:13 (5x5)     3:1 Гоше (Аболс, Гиннинг) – 35:11 (5x5)     4:1 Макмайкл – 41:07 (4x5)    

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 3:1 в пользу столичного клуба. Одну из шайб забросил российский нападающий Иван Мирошниченко, который поразил ворота белорусского голкипера Алексея Колосова.

ВИДЕО

Напомним, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не принимает участие в этой встрече из-за травмы.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.

