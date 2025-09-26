Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вашингтон – Филадельфия, результат матча 26 сентября 2025, счет 5:1, предсезонный матч НХЛ

Гол Мирошниченко помог «Вашингтону» уверенно обыграть «Филадельфию» в предсезонке НХЛ
Комментарии

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ — предсезонные матчи
26 сентября 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кристалл (Лапьер, Чисхольм) – 08:11 (5x4)     2:0 Мирошниченко (Строум, Сандин) – 29:10 (5x5)     3:0 Милано (Иорио, Леонард) – 31:13 (5x5)     3:1 Гоше (Аболс, Гиннинг) – 35:11 (5x5)     4:1 Макмайкл – 41:07 (4x5)     5:1 Милано (Лапьер, Фрэнк) – 58:57 (5x5)    

В составе победителей забивали Эндрю Кристалл, российский нападающий Иван Мирошниченко, Сонни Милано (дважды) и Коннор Макмайкл. Российский нападающий Александр Овечкин не принимал участие в матче из-за травмы.

Единственную шайбу за «Филадельфию» забросил Джейкоб Гоше. Российский нападающий Никита Гребёнкин и защитник Егор Замула не отметились результативными действиями. Белорусский голкипер Алексей Колосов сделал 12 сейвов.

Материалы по теме
100 россиян в тренировочных лагерях НХЛ! Полный гид по нашим на предсезонке
100 россиян в тренировочных лагерях НХЛ! Полный гид по нашим на предсезонке
Календарь предсезонных матчей НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android