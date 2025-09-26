Гол Мирошниченко помог «Вашингтону» уверенно обыграть «Филадельфию» в предсезонке НХЛ
Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
НХЛ — предсезонные матчи
26 сентября 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кристалл (Лапьер, Чисхольм) – 08:11 (5x4) 2:0 Мирошниченко (Строум, Сандин) – 29:10 (5x5) 3:0 Милано (Иорио, Леонард) – 31:13 (5x5) 3:1 Гоше (Аболс, Гиннинг) – 35:11 (5x5) 4:1 Макмайкл – 41:07 (4x5) 5:1 Милано (Лапьер, Фрэнк) – 58:57 (5x5)
В составе победителей забивали Эндрю Кристалл, российский нападающий Иван Мирошниченко, Сонни Милано (дважды) и Коннор Макмайкл. Российский нападающий Александр Овечкин не принимал участие в матче из-за травмы.
Единственную шайбу за «Филадельфию» забросил Джейкоб Гоше. Российский нападающий Никита Гребёнкин и защитник Егор Замула не отметились результативными действиями. Белорусский голкипер Алексей Колосов сделал 12 сейвов.
Комментарии
