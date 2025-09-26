Гол Мирошниченко помог «Вашингтону» уверенно обыграть «Филадельфию» в предсезонке НХЛ

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Эндрю Кристалл, российский нападающий Иван Мирошниченко, Сонни Милано (дважды) и Коннор Макмайкл. Российский нападающий Александр Овечкин не принимал участие в матче из-за травмы.

Единственную шайбу за «Филадельфию» забросил Джейкоб Гоше. Российский нападающий Никита Гребёнкин и защитник Егор Замула не отметились результативными действиями. Белорусский голкипер Алексей Колосов сделал 12 сейвов.