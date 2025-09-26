«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс» в предсезонном матче без участия россиян
Поделиться
В ночь с 25 на 26 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой гостей со счётом 5:4.
НХЛ — предсезонные матчи
26 сентября 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Веремьев (Дэй) – 14:23 (5x5) 0:2 Терри (Пелеч, Джефферис) – 14:46 (5x5) 1:2 Трочек (Фокс, Лафреньер) – 15:02 (5x5) 2:2 Отман (Морроу, Шири) – 17:21 (5x4) 3:2 Берард (Шири, Лаба) – 17:33 4:2 Миллер (Трочек, Зибанеджад) – 30:17 (5x4) 4:3 Берг (Джефферис) – 46:59 (5x5) 4:4 Веремьев – 55:17 (5x5) 4:5 Палмьери (Пелеч) – 56:14 (5x5)
В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились американцы Винсент Трочек, Бретт Берард и Джей Ти Миллер, а также канадский хоккеист Бреннан Отман.
В составе «Айлендерс» две заброшенные шайбы на счету американца Глеба Веремьева, по одному голу забили канадец Крис Терри, а также представители США Кэмерон Берг и Кайл Палмьери.
Российские хоккеисты не приняли участия в матче.
Комментарии
- 26 сентября 2025
-
04:52
-
04:46
-
04:36
-
03:51
-
02:05
- 25 сентября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:16
-
23:02
-
22:42
-
22:29
-
22:03
-
21:42
-
21:27
-
21:05
-
20:43
-
20:39
-
20:36
-
20:33
-
20:27
-
20:26
-
20:18
-
20:16
-
20:14
-
20:02
-
20:00
-
19:48
-
19:37
-
19:23
-
18:54
-
18:25
-
18:15
-
18:07
-
17:49