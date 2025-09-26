«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс» в предсезонном матче без участия россиян

В ночь с 25 на 26 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились американцы Винсент Трочек, Бретт Берард и Джей Ти Миллер, а также канадский хоккеист Бреннан Отман.

В составе «Айлендерс» две заброшенные шайбы на счету американца Глеба Веремьева, по одному голу забили канадец Крис Терри, а также представители США Кэмерон Берг и Кайл Палмьери.

Российские хоккеисты не приняли участия в матче.