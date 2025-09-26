Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс» в предсезонном матче без участия россиян

«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс» в предсезонном матче без участия россиян
Комментарии

В ночь с 25 на 26 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

НХЛ — предсезонные матчи
26 сентября 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Веремьев (Дэй) – 14:23 (5x5)     0:2 Терри (Пелеч, Джефферис) – 14:46 (5x5)     1:2 Трочек (Фокс, Лафреньер) – 15:02 (5x5)     2:2 Отман (Морроу, Шири) – 17:21 (5x4)     3:2 Берард (Шири, Лаба) – 17:33     4:2 Миллер (Трочек, Зибанеджад) – 30:17 (5x4)     4:3 Берг (Джефферис) – 46:59 (5x5)     4:4 Веремьев – 55:17 (5x5)     4:5 Палмьери (Пелеч) – 56:14 (5x5)    

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились американцы Винсент Трочек, Бретт Берард и Джей Ти Миллер, а также канадский хоккеист Бреннан Отман.

В составе «Айлендерс» две заброшенные шайбы на счету американца Глеба Веремьева, по одному голу забили канадец Крис Терри, а также представители США Кэмерон Берг и Кайл Палмьери.

Российские хоккеисты не приняли участия в матче.

Материалы по теме
«Постараемся сотворить историю». Панарин — о переходе Гаврикова в «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android