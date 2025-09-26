35 сейвов Георгиева не спасли «Баффало» от поражения в матче с «Детройтом»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Мэйсон Эпплтон, Микаэль Брандсегг-Нюгор, Дилан Ларкин, Мориц Зайдер и Эндрю Копп.

За «Баффало» отличились Ноа Эстлунд и Джош Доун. Российский голкипер Александр Георгиев сделал 35 сейвов.

В следующем матче «Детройт» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Баффало» вновь сыграет с тем же «Детройтом». Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.