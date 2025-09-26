Скидки
Детройт – Баффало, результат матча 26 сентября 2025, счет 5:2, предсезонный матч НХЛ

35 сейвов Георгиева не спасли «Баффало» от поражения в матче с «Детройтом»
Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — предсезонные матчи
26 сентября 2025, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Эпплтон (Копп) – 05:39 (4x5)     1:1 Эстлунд (Доун, Куинн) – 06:23 (5x4)     2:1 Брандсегг-Нюгор (Сандин-Пелликка, Даниэльсон) – 09:04 (5x4)     2:2 Доун (Куинн, Эстлунд) – 26:59 (5x4)     3:2 Ларкин (Бернард-Докер, Рэймонд) – 30:04 (5x5)     4:2 Зайдер (Сёдерблом, Траскотт) – 32:35 (5x5)     5:2 Копп (Рэймонд) – 38:23 (5x5)    

В составе победителей забивали Мэйсон Эпплтон, Микаэль Брандсегг-Нюгор, Дилан Ларкин, Мориц Зайдер и Эндрю Копп.

За «Баффало» отличились Ноа Эстлунд и Джош Доун. Российский голкипер Александр Георгиев сделал 35 сейвов.

В следующем матче «Детройт» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Баффало» вновь сыграет с тем же «Детройтом». Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.

