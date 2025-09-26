Скидки
Главная Хоккей Новости

Миннесота Уайлд – Даллас Старз, результат матча 26 сентября 2025, счет 2:5, предсезонный матч НХЛ

«Миннесота» проиграла «Далласу» в предсезонке НХЛ, белорус Колячонок отметился голом
Комментарии

В ночь с 25 на 26 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Миннесота Уайлд» и «Даллас Старз». Встреча проходила на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — предсезонные матчи
26 сентября 2025, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 5
Даллас Старз
Даллас
1:0 Росси (Болди, Джонсон) – 18:56 (5x5)     2:0 Росси (Болди, Фэйбер) – 19:06 (5x5)     2:1 Джонстон (Бурк, МакДонелл) – 36:17 (5x5)     2:2 Джонстон (Грицковян) – 40:35 (5x5)     2:3 Грицковян – 49:21 (5x5)     2:4 Бурк (Джонстон, Кайру) – 53:54 (5x4)     2:5 Колячонок (Бекер, Хюрю) – 58:54 (en)    

В составе «Уайлд» дублем отметился австрийский хоккеист Марко Росси

В составе «Старз» две шайбы забил в ворота соперника канадец Уайатт Джонстон, а также его соотечественники Джастин Грицковян и Маврик Бурк, белорус Владислав Колячонок поставил точку, забив на последней минуте в пустые ворота.

Российские хоккеисты Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Данила Юров (все «Миннесота») и Илья Любушкин (Даллас) результативными действиями не отметились.

