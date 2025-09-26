«Миннесота» проиграла «Далласу» в предсезонке НХЛ, белорус Колячонок отметился голом

В ночь с 25 на 26 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Миннесота Уайлд» и «Даллас Старз». Встреча проходила на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Уайлд» дублем отметился австрийский хоккеист Марко Росси

В составе «Старз» две шайбы забил в ворота соперника канадец Уайатт Джонстон, а также его соотечественники Джастин Грицковян и Маврик Бурк, белорус Владислав Колячонок поставил точку, забив на последней минуте в пустые ворота.

Российские хоккеисты Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Данила Юров (все «Миннесота») и Илья Любушкин (Даллас) результативными действиями не отметились.