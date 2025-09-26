Скидки
Вегас Голден Найтс — Юта Мамонт, результат матча 26 сентября 2025, счет 3:2 OT, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

Ассистентский дубль Ивана Барбашёва помог «Вегасу» оформить победный камбэк с «Ютой»
Комментарии

В ночь с 25 на 26 сентября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в пригороде Лас-Вегаса Парадайсе (США, штат Невада) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Юта Мамонт». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

НХЛ — предсезонные матчи
26 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
ОТ
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Гюнтер (Петерка, Коул) – 15:21 (5x5)     0:2 Гюнтер (Хэйтон, Симашев) – 21:06 (5x5)     1:2 Айкел (Марнер, Барбашёв) – 50:18 (5x5)     2:2 Айкел (Барбашёв, Теодор) – 56:16 (5x4)     3:2 Теодор (Айкел) – 63:04 (3x3)    

После двух периодов «Юта» была впереди на две шайбы благодаря дублю нападающего Дилана Гюнтера, в эпизоде со вторым голом результативный пас на счету российского защитника Дмитрия Симашева. На 51-й и 57-й минутах «Вегас» сравнял счёт дублем Джека Айкела, в обеих голевых комбинациях принял участие российский нападающий Иван Барбашёв. На четвёртой минуте овертайма победу «Голден Найтс» принёс Ши Теодор.

