Ассистентский дубль Ивана Барбашёва помог «Вегасу» оформить победный камбэк с «Ютой»

В ночь с 25 на 26 сентября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в пригороде Лас-Вегаса Парадайсе (США, штат Невада) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Юта Мамонт». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

После двух периодов «Юта» была впереди на две шайбы благодаря дублю нападающего Дилана Гюнтера, в эпизоде со вторым голом результативный пас на счету российского защитника Дмитрия Симашева. На 51-й и 57-й минутах «Вегас» сравнял счёт дублем Джека Айкела, в обеих голевых комбинациях принял участие российский нападающий Иван Барбашёв. На четвёртой минуте овертайма победу «Голден Найтс» принёс Ши Теодор.