Владелец «Миннесоты» высказался о возможном новом контракте Капризова

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крэйг Лейпольд высказался о возможном новом контракте российского нападающего Кирилла Капризова.

«Как мы все знаем, в этом виде спорта важен не один игрок. Но, очевидно, Кирилл — особенный игрок, а особенные игроки совершают особенные поступки. Поэтому мы были бы рады видеть игрока его калибра в нашей команде.

Новые условия контрактов в НХЛ — это огромные деньги для системы. Об этом мы, честно говоря, ещё год-два назад и не догадывались. Так что это действительно меняет ситуацию, но нам нужно меняться вместе с ней», — цитирует Лейпольда ESPN.

В прошлом сезоне 28-летний Капризов провёл за «Миннесоту» 41 матч, забросил 25 шайб и сделал 31 результативную передачу. Действующее соглашение форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года. Текущая зарплата россиянина составляет $ 9 млн.