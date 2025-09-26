Защитник «Торпедо» Нарделла оценил старт нижегородского клуба в сезоне КХЛ

Защитник «Торпедо» Бобби Нарделла оценил старт нижегородского клуба в сезоне КХЛ. Команда победила в шести из восьми встреч чемпионата.

«Для нас неважно, что на старте было много соперников из нижней части таблицы. После предсезонки было важно хорошо начать регулярный чемпионат, и у нас получилось. За себя могу сказать, что все относятся хорошо с самого начала и на льду, и за пределами. Шансы на плей-офф? Длинный путь впереди, но наша цель – конечно же, попасть туда. В этом плане важнее фокусироваться на каждой следующей игре», — приводит слова Нарделлы Metaratings.

В следующей игре «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 27 сентября.