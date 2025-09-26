Сегодня, 26 сентября, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей ВХЛ на 26 сентября 2025 года (время — московское):
16:00. «Омские Крылья» – «Металлург» Нк;
17:00. «Торос» – АКМ;
17:00. «Молот» – «Рязань-ВДВ»;
19:00. «Олимпия» – «Дизель»;
19:00. «Буран» – «Ростов».
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.
В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».