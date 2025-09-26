Расписание матчей МХЛ на 26 сентября 2025 года

Сегодня, 26 сентября, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 26 сентября 2025 года (время московское):

16:30. «Снежные Барсы» – «Белые Медведи»;

18:30. «Локо-76» – «Мамонты Югры»;

18:30. МХК «Спартак MAX» – «АКМ Новомосковск»;

19:00. Академия СКА – МХК «Молот»;

19:00. МХК «Динамо-Карелия» – «Спутник»;

19:00. «Крылья Советов» – «Реактор»;

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.