Капитан «Трактора» Кадейкин ответил на вопрос об итогах первого месяца сезона для клуба

Капитан «Трактора» Александр Кадейкин ответил на вопрос об итогах первого месяца сезона для челябинского клуба.

— В сентябре у «Трактора» осталась одна игра, подведи итоги первого месяца сезона.

— Тяжело так сказать, идёт процесс. Каждый день что-то новое, в команде происходит притирка: только начинаем чувствовать звенья, внутри пятёрок разговаривать, общаться, что-то начинает получаться. Поэтому день ото дня стараемся быть лучше, работать над многими компонентами. Рано ещё для выводов, — приводит слова Кадейкина Sport24.

«Трактор» располагается на третьем месте в таблице Востока, набрав 12 очков.