Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Автомобилист. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Трактора» Кадейкин ответил на вопрос об итогах первого месяца сезона для клуба

Капитан «Трактора» Кадейкин ответил на вопрос об итогах первого месяца сезона для клуба
Комментарии

Капитан «Трактора» Александр Кадейкин ответил на вопрос об итогах первого месяца сезона для челябинского клуба.

— В сентябре у «Трактора» осталась одна игра, подведи итоги первого месяца сезона.
— Тяжело так сказать, идёт процесс. Каждый день что-то новое, в команде происходит притирка: только начинаем чувствовать звенья, внутри пятёрок разговаривать, общаться, что-то начинает получаться. Поэтому день ото дня стараемся быть лучше, работать над многими компонентами. Рано ещё для выводов, — приводит слова Кадейкина Sport24.

«Трактор» располагается на третьем месте в таблице Востока, набрав 12 очков.

Материалы по теме
«Трактор» остановил победное шествие «Авангарда»! Ливо забил броском от своих ворот
«Трактор» остановил победное шествие «Авангарда»! Ливо забил броском от своих ворот
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android