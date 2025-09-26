Олимпийский чемпион Коваленко: не удивлён тяжёлым стартом ЦСКА, команда строится

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал начало сезона для ЦСКА. Армейский клуб занимает четвёртое место в таблице Запада.

— Знаете, не удивлён, что у красно-синих – тяжёлый старт, по набранным очкам — на отметке 50%. Всё-таки создаётся новая команда, в которой много новых игроков, в частности – легионеров. По сути, от прежнего, чемпионского, ЦСКА остались два столпа – защитник Нестеров и форвард Карнаухов. В общем-то строительство идёт практически с нуля. Оценивать в прессе игру Николая Коваленко не хотел бы – как и других хоккеистов. Тем более что спокойно поговорить с сыном практически не удаётся – этой осенью у меня насыщенный график поездок по России.

— Что вам нравится в новом ЦСКА?

— Самое главное, что штаб Игоря Никитина строит команду всерьёз и надолго. Это его отличительная черта. И, когда идёт такой процесс, за каждого игрока команды можно не беспокоиться – все они будут прогрессировать. Особенно молодые и талантливые, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.