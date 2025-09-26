«Нас не волнует внешнее давление». Комтуа — об игре московского «Динамо» в сезоне

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа высказался об игре столичного клуба в новом сезоне КХЛ. Бело-голубые занимают седьмое место в таблице Запада.

«В прошлом году мы начали сезон плохо, и где мы закончили? Вторыми. Нас не волнует внешнее давление. Как я сказал, у нас не было отличного старта в прошлом году, но мы добрались до полуфинала. Для нас это просто бизнес: мы потеряли несколько игр, которые сыграли не очень хорошо, и теперь начинаем выигрывать, каждый начинает находить свою роль. Есть несколько моментов, о которых мы должны быть осторожны, но три победы подряд – это хорошее начало. Нет плохих времён для «Динамо», — цитирует Комтуа «Советский спорт».