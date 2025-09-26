Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Автомобилист. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нас не волнует внешнее давление». Комтуа — об игре московского «Динамо» в сезоне

«Нас не волнует внешнее давление». Комтуа — об игре московского «Динамо» в сезоне
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа высказался об игре столичного клуба в новом сезоне КХЛ. Бело-голубые занимают седьмое место в таблице Запада.

«В прошлом году мы начали сезон плохо, и где мы закончили? Вторыми. Нас не волнует внешнее давление. Как я сказал, у нас не было отличного старта в прошлом году, но мы добрались до полуфинала. Для нас это просто бизнес: мы потеряли несколько игр, которые сыграли не очень хорошо, и теперь начинаем выигрывать, каждый начинает находить свою роль. Есть несколько моментов, о которых мы должны быть осторожны, но три победы подряд – это хорошее начало. Нет плохих времён для «Динамо», — цитирует Комтуа «Советский спорт».

Материалы по теме
Кудашов: меня всегда «отправляют» в отставку. Любого «отправляют», стоит проиграть матч
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android