«Локомотив» — «Автомобилист»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 сентября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» с 13 очками после восьми проведённых встреч занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» сыграл восемь матчей, в которых записал на свой счёт восемь очков. Уральский клуб занимает пятое место на Востоке.