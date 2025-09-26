«Локомотив» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск
Сегодня, 26 сентября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.
«Локомотив» с 13 очками после восьми проведённых встреч занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» сыграл восемь матчей, в которых набрал восемь очков. Уральский клуб занимает пятое место на Востоке.
