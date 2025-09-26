Скидки
«Локомотив» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск

Комментарии

Сегодня, 26 сентября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Локомотив» – «Автомобилист» 26 сентября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Локомотив» с 13 очками после восьми проведённых встреч занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» сыграл восемь матчей, в которых набрал восемь очков. Уральский клуб занимает пятое место на Востоке.

