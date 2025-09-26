Хоккейный агент Дементьев предложил альтернативный турнир для сборной России

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев предложил альтернативный турнир для сборной России по хоккею в связи с отстранением команды от международных соревнований.

«Большинство членов ИИХФ, которые умеют играть в хоккей, являются представителями недружественных стран. Вот они и решили не брать Россию. Таким образом они убрали конкурента на медали. Они открывают для себя возможность.

А вообще считаю, что России нужно проводить серьёзные соревнования регионов на самом высоком уровне, на уровне игроков КХЛ. Разделить страну на три-четыре зоны, собирать сборные, привлекать российских тренеров и проводить между собой турнир. Ничего сложного нет. Сделать сборные двух столиц, европейской части, Урала и Дальнего Востока и проводить свои соревнования. Плюс сборные Беларуси и Казахстана», — цитирует Дементьева Vprognoze.

19 сентября Международный олимпийский комитет объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде. Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.