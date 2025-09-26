Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Автомобилист. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккейный агент Дементьев предложил альтернативный турнир для сборной России

Хоккейный агент Дементьев предложил альтернативный турнир для сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев предложил альтернативный турнир для сборной России по хоккею в связи с отстранением команды от международных соревнований.

«Большинство членов ИИХФ, которые умеют играть в хоккей, являются представителями недружественных стран. Вот они и решили не брать Россию. Таким образом они убрали конкурента на медали. Они открывают для себя возможность.

А вообще считаю, что России нужно проводить серьёзные соревнования регионов на самом высоком уровне, на уровне игроков КХЛ. Разделить страну на три-четыре зоны, собирать сборные, привлекать российских тренеров и проводить между собой турнир. Ничего сложного нет. Сделать сборные двух столиц, европейской части, Урала и Дальнего Востока и проводить свои соревнования. Плюс сборные Беларуси и Казахстана», — цитирует Дементьева Vprognoze.

19 сентября Международный олимпийский комитет объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде. Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

Материалы по теме
Гончарук: я сам ни Олимпиаду, ни чемпионаты мира без России не смотрю
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android